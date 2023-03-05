Шойгу провел совещание с командующими группировок СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок российских войск, задействованных в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

"Шойгу провел совещание с командующими группировок специальной военной операции. Он в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал доклады командующих группировок", – говорится в сообщении.

Отмечается, что командующие доложили главе военного ведомства о текущей обстановке на фронте и представили планы дальнейших действий.

Накануне Сергей Шойгу провел совещание в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения армии вооружением и боеприпасами. Также министр уделил внимание организации боевой подготовки подразделений резерва и военно-политической работе. Министр также отметил важность иных видов снабжения войск.

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