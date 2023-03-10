Алаудинов заявил, что Украина в ближайшее время попытается разблокировать Артемовск

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ВСУ в ближайшее время попытаются разблокировать Артемовск, который находится в оперативном окружении. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

Он подчеркнул, что операция по разблокированию города планируется руководством блока НАТО, поскольку Киеву очень важно ударить по имиджу России.

"Они готовы туда закинуть любое количество мяса, чтобы нам нанести имиджевую потерю: что мы грозились, но не взяли этот Артемовск. Для этого на данный момент сконцентрированы три группировки, мы это фиксируем", – подчеркнул Алаудинов.

Он добавил, что, на каком бы участке фронта это наступление ни произошло, первоначальный этап будет тяжеловат, поскольку большое количество сил и средств, сконцентрированное на одном участке, удержать разом будет тяжело. При этом он подчеркнул, что цель украинского командования вряд ли будет достигнута.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о намерении Вооруженных сил Украины провести контрнаступление через два месяца. В связи с этим он указал на необходимость поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что потери Вооруженных сил Украины в Соледаре и Артемовске составили десятки тысяч солдат. ВСУ не способны организовать контратаку ни на одном направлении.

Гагин отметил, что на Запорожском направлении заметны попытки диверсионно-разведывательных групп организовать акции, однако их удается купировать.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сражение за Артемовск стало одним из самых тяжелых для ВСУ. Президент Украины назвал сражение возле населенного пункта болезненным и трудным.

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