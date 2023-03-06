Зеленский назвал сражение за Артемовск одним из самых тяжелых для ВСУ

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Сражение за Артемовск стало одним из самых тяжелых для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, чьи слова приводит газета Daily Mail.

Президент Украины назвал сражение возле населенного пункта болезненным и трудным.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский призвали продолжить бои в Артемовске и усилить позиции в городе.

До этого СМИ писали, что ситуация вокруг Артемовска вызвала споры между Зеленским и Залужным. По их информации, главком несколько недель назад говорил украинскому лидеру о необходимости отступления войск из города, но у президента была принципиально другая позиция.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!