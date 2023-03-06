Офис Зеленского сообщил о решении продолжать бои в Артемовске

Фото: AP Photo/Libkos

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский призвали продолжить бои в Артемовске и усилить позиции в городе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Владимира Зеленского.

Отмечается, что президент Украины задал Залужному и Сырскому вопрос о дальнейших действиях ВСУ на этом направлении. В ответ они высказались за продолжение оборонной операции.

Ранее СМИ писали, что ситуация вокруг Артемовска вызвала споры между Зеленским и Залужным. По их информации, главком несколько недель назад говорил украинскому лидеру о необходимости отступления войск из города, но у президента была принципиально другая позиция.

Также сообщалось, что украинские войска понесли большие потери в Артемовске, где располагались несколько лучших подразделений. Говорилось, что украинцев начали готовить к сдаче города, несмотря на заявления Зеленского о том, что страна не откажется от города.



Военные РФ заявили, что полностью занять Артемовск можно за несколько дней

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!