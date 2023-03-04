СМИ сочли второй приезд генерала Сырского в Артемовск шатким положением ВСУ в городе

Фото: AP Photo/Libkos

Второй приезд украинского генерала Александра Сырского, командующего Восточной группировкой ВСУ, сигнализирует о шатком положении армии Владимира Зеленского в Артемовске. Об этом говорится в материале Марка Сантора для The New York Times.

"В пятницу командующий Сухопутными войсками Украины во второй раз менее чем за неделю посетил солдат в Артемовске, что свидетельствует о шатком положении, в котором оказались украинские военные, цепляющиеся за свои позиции в разрушенном городе", – следует из статьи.

Журналист считает, что украинская армия сейчас находится в зоне риска. После окружения города российскими войсками перед украинскими бойцами останутся только два варианта: погибнуть или сдаться.

Вместе с тем автор материала высказал уверенность, что пути пополнения боеприпасов ВСУ будут перекрыты ВС РФ в ближайшее время. Одна из артерий уже перекрыта.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" сообщил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Тогда сообщалось об одной оставшейся дороге.

До этого украинское подразделение получило приказ покинуть Артемовск. Бойцы находились в городе в течение 110 дней.



Российские силы продолжают проводить окружение Артемовска

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!