Командир подразделения ВСУ признался, что получил приказ покинуть Артемовск

Фото: AP Photo/Iryna Rybakova

Украинское подразделение, которое располагалось в Артемовске на протяжении 110 дней, получило приказ покинуть населенный пункт как можно скорее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира украинских войск с позывным Мадьяр.

"Ночью 2 марта подразделение "Птицы Мадьяра" получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.) на новое место", – отметил он.

Командир отказался давать оценку распоряжению украинского командования и подчеркнул, что военнослужащие исполнят приказ.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский сообщил, что ВСУ при необходимости могут прибегнуть к стратегическому отступлению из Артемовска. Он рассказал, что российская армия пытается взять город в кольцо. В связи с этим украинская сторона будет взвешивать все свои дальнейшие действия.

В свою очередь, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев бросил в Артемовске несколько тысяч солдат Вооруженных сил Украины "на убой". По его словам, все дороги располагаются под российским контролем.



В Киеве допустили, что ВСУ могут отступить из Артемовска

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