Советник Зеленского заявил, что ВСУ могут начать отступать из Артемовска

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

ВСУ при необходимости могут прибегнуть к стратегическому отступлению из Артемовска (украинское название – Бахмут), заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский.

Он рассказал, что российская армия пытается взять город в кольцо. В связи с этим украинская сторона будет взвешивать все свои дальнейшие действия.

По словам Роднянского, ВСУ до сих пор удерживали Артемовск, однако при необходимости они отступят. Советник Зеленского подчеркнул, что Киев не хочет жертвовать всеми своими людьми просто так.

Роднянского также спросили, когда украинские солдаты могут отступить. На это он ответил, что подобное решение будет приниматься исключительно военными. Советник президента заявил, что территория к западу от Артемовска укреплена. Роднянский призвал не заблуждаться, отметив, что контрнаступление ВСУ не заставит себя долго ждать.

Ранее украинские бойцы рассказали, что обстановка под Артемовском для ВСУ складывается гораздо хуже, чем официально признают киевские власти. Один из военнослужащих Украины назвал боевые действия адскими.

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