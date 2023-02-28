Фото: AP/ТАСС/Evgeniy Maloletka

В Великобритании предрекли поражение Украины в вооруженном конфликте после слов украинского лидера Владимира Зеленского о сложной ситуации в Артемовске. Свое мнение высказали читатели газеты Daily Mail.

"Все кончено. Украина бросает пушечное мясо в Бахмут, не заботясь о жизнях солдат. Разумным подходом было бы вывести войска около двух недель назад", – написал комментатор с именем Denn.

Он обвинил Зеленского в том, что украинская армия понесла серьезные потери в районе Артемовска.

Пользователь под ником Mandatesheep заявил, что не сомневается в поражении Украины. По его мнению, Запад будет продолжать конфликт, пока от восточной Украины ничего не останется.

В другом комментарии Зеленского призвали признать победу России, чтобы избежать новых жертв.

"Как уже говорилось много раз, люди должны смотреть правде в глаза. Украина не сможет победить, и США ее бросят", – высказался RA.

James scl считает, что Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу следует подготовиться к большому унижению, поскольку становится очевидно, что российская армия возьмет верх.

Ранее Зеленский прокомментировал обстановку на артемовском направлении, назвав ситуацию для ВСУ постоянно сложной. По его словам, он остается на связи с командованием украинских сил.

В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинская сторона перебрасывает вооружение, технику и личный состав в населенный пункт Часов Яр в районе Артемовска. Он уверен, что личный состав прошел обучение в странах Европы на полигонах Североатлантического альянса.



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