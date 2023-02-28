Зеленский назвал ситуацию на артемовском направлении постоянно сложной для ВСУ

Фото: AP/ТАСС/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстановку на артемовском направлении, назвав ситуацию для ВСУ постоянно сложной. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Зеленский также добавил, что постоянно остается на связи с командованием украинских сил.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о появившейся возможности для окружения противника в Артемовске.

До этого советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что подразделения ЧВК "Вагнер" ведут бои практически в центре Артемовска.

По его словам, все дороги к городу находятся под огневым контролем российских сил. Однако, он уточняет, что говорить об оперативном окружении города пока что преждевременно.

ВС России получили контроль над дорогами на артемовском направлении

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