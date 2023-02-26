ВСУ взорвали дамбу в Артемовске для замедления наступления России – советник Пушилина

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

ВСУ подорвали дамбу водохранилища в Артемовске, чтобы замедлить наступление войск России и создать неприемлемые условия для жителей города. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

"В результате подрыва дамбы потоки воды пошли на Артемовск. Во-первых, таким образом они пробуют остановить наше наступление. Возможно, они решили отрезать наши штурмовые подразделения от тыловых структур, чтобы замедлить подвоз боеприпасов", – приводит его слова РИА Новости.

Кимаковский заявил, что ВСУ также объявили об эвакуации города. Однако, по его мнению, люди для них не важны.

"Важно уничтожить город, чтобы для нас было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление", – подчеркнул советник.

Кроме того, Кимаковский считает, что подрыв дамбы может свидетельствовать о желании ВСУ оставить город. Он характеризует действия украинских военных как "отчаянные".

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об освобождении поселка Ягодное к северу от Артемовска. Контроль над населенным пунктом затрудняет для ВСУ снабжение Артемовска.

До этого командир одного из взводов группы "Вагнер" заявил, что российским военным осталось пройти чуть больше 1,7 километра до центра Артемовска. По его словам, ВСУ уже постепенно начинают отступать из города.

ВСУ взорвали дамбу в Артемовске

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