Пригожин сообщил о взятии поселка Ягодное к северу от Артемовска

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Российские бойцы взяли под контроль поселок Ягодное, расположенный к северу от Артемовска. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"25 февраля штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" полностью овладели населенным пунктом Ягодное", – сказал он в аудисообщении, опубликованном его пресс-службой.

Ранее командир одного из взводов группы "Вагнер" сообщил, что российским военным осталось пройти чуть больше 1,7 километра до центра Артемовска. По его словам, ВСУ уже постепенно начинают отступать из города.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минобороны РФ сообщило о текущей обстановке около Артемовска в ДНР

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