1,7 километра осталось российским войскам до центра Артемовска – командир ЧВК "Вагнер"

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Российским бойцам осталось пройти чуть больше 1,7 километра до центра Артемовска. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир одного из взводов ЧВК "Вагнер".

"До центра <...> от передовых позиций осталось 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает", – сказал он.

По его словам, ВСУ уже постепенно начинают отступление, однако бои по-прежнему продолжаются. Продвижение затрудняет тот факт, что украинское командование пополняет численность бойцов за счет недавно мобилизованных граждан, отмечает военнослужащий.

Ранее журнал Times писал, что западные и украинские чиновники признают, что ВСУ, возможно, придется покинуть Артемовск. В издании также отмечали, что в Киеве преуменьшают стратегическую значимость города.



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