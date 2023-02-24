Пригожин заявил о взятии под контроль Берховки в ДНР

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" взяли под контроль территорию населенного пункта Берховка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил владелец ЧВК Евгений Пригожин.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Берховку", – приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.

Берховка располагается в семи километрах к северу от Артемовска.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили Парасковиевку в ДНР. Населенный пункт был взят под контроль силами подразделений ВДВ, ракетных и артиллерийских войск. Тогда российская армия ликвидировала 115 украинских военнослужащих.



Минобороны РФ сообщило о текущей обстановке около Артемовска в ДНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!