Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы ЧВК "Вагнер" за последние три дня уничтожили несколько единиц бронетехники ВСУ во время штурма Артемовска. Об этом сообщил РИА Новости один из бойцов организации.

Так, по его словам, за несколько дней расчетами противотанковой управляемой ракеты был поражен танк противника, боевая машина пехоты и самоходное орудие, калибр которого не уточняется.

Ранее сообщалось, что истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Как уточнялось, МиГ-29 был сбит рядом с населенным пунктом Черевковка в ДНР, а Ми-8 российские истребители сбили в районе населенного пункта Славянка в ДНР.

До этого стало известно, что южная группировка войск Вооруженных сил РФ во время наступательных мероприятий на донецком направлении за день ликвидировала более 60 бойцов ВСУ.

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