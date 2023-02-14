Запрет Киева на въезд в Артемовск может означать подготовку к выходу ВСУ из города – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Запрет на въезд в Артемовск со стороны Украины для гражданских лиц может оказаться прелюдией к выводу ВСУ из города. Об этом сообщает издание The New York Times.

Газета сообщает, что подобное решение может означать то, что украинские солдаты не могут обеспечить безопасность даже тех районов Артемовска, которые в течение нескольких месяцев считались относительно безопасными.

Кроме того, как отмечается в статье издания, информация о взятии российскими войсками населенного пункта Красная Гора к северу от Артемовска ведет к ухудшению положения ВСУ.

Ранее бывший командир украинского батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) Максим Жорин заявил, что войска Украины "теряют лучших" в Артемовске. Он подчеркнул, что Россия сейчас перенесла большинство сил и внимания на город, где продвигаются по территориям промзоны и частного сектора.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск намерением выиграть время до получения новых партий вооружения. Вместе с тем он заявил, что спецслужбы Украины не согласны с заявлениями западных экспертов, которые считают, что Артемовск не несет стратегического значения.

Красная Гора перешла под контроль ВС РФ – Минобороны

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