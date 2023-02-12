ВС РФ ликвидировали склад горючего одной из бригад ВСУ в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Артиллерия российской стороны ликвидировала склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) ВСУ в районе поселка Степановка в Херсонской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"Вчера артиллерийским огнем уничтожен склад ГСМ одной из бригад ВСУ в районе населенного пункта Степановка. Также уничтожены пять единиц автомобильной техники", – говорится в сообщении.

Представитель экстренных служб добавил, что российская сторона смогла нейтрализовать 12 бойцов ВСУ.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что бойцы ВС РФ с помощь БПЛА обнаружили и сорвали попытку высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию левобережья Днепра в Херсонской области.

После обнаружения диверсантов солдаты России заняли подготовленные позиции и огнем нейтрализовали приближавшуюся к берегу команду.

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