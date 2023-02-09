В США заявили, что российская армия перехватила инициативу на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Американский институт изучения войны считает, что российские войска перехватили инициативу в ходе боев на Украине. Аналитический центр провел оценку действий РФ и разместил соответствующую информацию на своем официальном сайте.

"Российские войска продолжают атаковать оборонительные рубежи ВСУ и нарастили темпы операций вдоль Сватово-Кременной в ЛНР", – отмечается в материале.

Ранее министерство обороны РФ рассказало об успешном наступлении российской армии на донецком направлении. За сутки ВС РФ уничтожили более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов и горючего ВСУ в ДНР

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