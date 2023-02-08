В ЛНР заявили, что Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы

Фото: AP/Andriy Dubchak

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что украинское командование перебрасывает дополнительные силы с западной части страны в Донбасс.

"С противоположной стороны начинает прорывать информация, что у них дела очень плохи. <..> Ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с западной Украины", – сказал он в эфире "Соловьев Live".

По его словам, российская армия, в свою очередь, успешно продвигается по всем направлениям в Луганской Народной Республике.

Алаудинов также обратил внимание на то, что украинские войска занялись подготовкой второй линии обороны в ЛНР перед возможным отступлением. ВСУ не желают сдавать занятые позиции, в результате чего несут серьезные потери.

Ранее о значительных потерях ВСУ под Артемовском писала газета The New York Times. По данным издания, прифронтовые украинские госпитали переполнены ранеными и их поток не прекращается, полностью забитым оказался и один из моргов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ ликвидировали 6 военных групп ВСУ на краснолиманском и донецком направлениях

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