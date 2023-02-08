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Дефицит военнослужащих узких специальностей в подразделениях ВСУ превышает 50%. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Установлено, что некомплект военнослужащих узкой специализации составляет более 50%", – приводит его слова ТАСС.

Марочко заявляет, что около 65% офицеров ВСУ не имеют специального образования, а большая часть из них имеет воинскую выслугу меньше года. По его словам, около 80% офицерского состава войск Украины получили боевой опыт только в ходе спецоперации.

Ранее Марочко рассказал о дезертирстве украинских военных у Кременной. По его словам, некоторые украинские военнослужащие покидали оборонительные рубежи без сопротивления, а националистические заградотряды не справлялись с их сдерживанием.

До этого Марочко сообщил о случае, когда украинские военные уничтожили собственных сослуживцев, которые хотели сдаться. По его словам, после того, как российские военные прекратили стрелять, увидев белый флаг над опорным пунктом украинских бойцов, ВСУ сами открыли огонь по позиции сослуживцев.

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