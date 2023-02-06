Зеленский назвал обстановку в ДНР очень тяжелой для ВСУ

Фото: AP/ТАСС/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень тяжелой обстановку для ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом он сообщил в своем обращении 5 февраля.

Он отметил, что в ДНР ведутся ожесточенные бои, а также сообщил о возросшем давлении на разных направлениях фронта со стороны российских сил.

Ранее украинский лидер ввел санкции против российской атомной отрасли. Ограничительные меры коснулись 200 компаний и предприятий. В частности, под санкции подпали "Росатом" и его дочерние компании.

До этого Зеленский заявил, что боевой дух на Украине ослаб в последнее время. По словам президента Украины, люди проявляют слабость и в некоторых городах ведут себя так, как будто "они все на отдыхе". Однако Зеленский не уточнил, о каких городах идет речь.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжают приближаться к Угледару. Он уточнил, что под контролем российских солдат уже находятся позиции с южной, юго-западной и западной сторон вокруг Угледара.

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