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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о тяжелой ситуации для ВСУ в Артемовске.

Пользователи портала предрекли скорое поражение Украины в конфликте, а также конец существования этой страны в целом. Некоторые комментаторы поделились мнением, что украинской стороне лучше сдаться, так как ей не удастся победить даже со всем вооружением НАТО.

Другой пользователь отметил, что украинские солдаты находятся в действительно крайне тяжелой ситуации, если об этом публично заявляет президент их страны. Также читатели издания выразили надежду, что в скором времени руководство Украины предложит провести переговоры.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на информацию о постановке на вооружение армии РФ ракет "Циркон". Как сообщил один из пользователей портала, сам факт принятия Владимиром Путиным на вооружение таких ракет уже заткнет Запад.

До этого читатели Die Welt обрушились с критикой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок после ее слов о войне против России. Комментаторы потребовали отставки Бербок или канцлера ФРГ Олафа Шольца. По их мнению, подобным образом власти Германии подтвердили бы свою ответственность за подобные высказывания.

Читатели австрийской газеты потребовали перестать помогать украинским беженцам

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