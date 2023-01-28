Читателей немецкого издания шокировали слова главы МИД ФРГ Бербок о войне с РФ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Christophe Gateau

Читатели Die Welt обрушились с критикой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок после ее слов о войне против России.

"В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Но для этой дамы сие правило не работает. Она сначала говорит, а потом думает", – высказался один из комментаторов.

Еще два читателя заявили, что Бербок или канцлер ФРГ Олаф Шольц должны подать в отставку. По их мнению, подобным образом власти Германии подтвердили бы свою ответственность за подобные высказывания.

Критика немецкой аудитории появилась в Сети после заявления Бербок о войне, которую Германия ведет с Россией. В своем обращении дипломат также призвала страны ЕС поддержать Украину и выступить против спецоперации, проводимой РФ.

Позже представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер объяснил слова Бербок ее желанием подчеркнуть единство стран Евросоюза, НАТО и G7 в борьбе с российской агрессией. По его словам, Бербок не преследовала цель развязать в Сети дебаты.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!