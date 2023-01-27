Лидер правой партии ФРГ потребовал уволить главу МИД Бербок после слов о войне против РФ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Christophe Gateau

Лидер правой партии ФРГ "Альтернатива для Германии" Тино Крупалло обратился к немецкому канцлеру Олафу Шольцу с просьбой уволить Анналену Бербок с должности главы МИД после ее заявления о войне стран ЕС против РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз партии.

Крупалло подчеркнул, что подобные действия Бербок показывают ее непрофессиональным дипломатом. Помимо этого, глава партии считает, что слова министра иностранных дел могут поставить под угрозу существование ФРГ.

"Я призываю федерального канцлера… быстро и недвусмысленно заявить российскому правительству, что Германия не находится в состоянии войны с Россией. Министра иностранных дел Бербок он (канцлер) должен отправить в отставку", – говорится в заявлении.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что Европа "ведет войну против России". Она рекомендовала странам ЕС усилить поддержку Украины и выступить против проводимой РФ специальной военной операции.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила посла ФРГ в России объяснить слова Бербок. В МИД РФ ожидали уточнения статуса Германии в украинском конфликте. По словам Захаровой, власти ФРГ противоречат собственным словам.



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