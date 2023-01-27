В МИД предупредили Запад о новом уровне противостояния с РФ после поставок танков Киеву

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Планируемые Западом поставки танков Украине не изменят ситуацию на поле боя в пользу Киева, а только выведут страны на новый уровень конфликта с Россией. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поставки танков не изменят, конечно, ситуацию в пользу киевского режима, но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной и с нашим народом", – цитирует дипломата ТАСС.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что любые поставленные Украине средства вооружений и техника станут законной целью российской армии.

Об обороне Украины с помощью западного вооружения давно не идет речи, добавила дипломат. При этом НАТО не отступает от цели нанести максимальный удар России.

Ранее Захарова призвала МИД ФРГ прояснить позицию о статусе Германии в украинском конфликте. Подобная реакция дипломата была вызвана словами главы немецкого МИД Анналены Бербок, которая заявила, что Европа "ведет войну против России".



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