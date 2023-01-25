Захарова назвала Украину зоной беспредела

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Убийство Службой безопасности Украины члена первой украинской делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева наглядно демонстрирует, что эта страна превратилась в зону беспредела, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

"Это зона беспредела, и нет другого слова. <...> То, что закон, законность, правопорядок давно покинули территорию Украины, мне кажется, тут вопросов нет", – сказала она.

Захарова отметила, что в результате проведенной проверки киевские власти открыто заявили, что Киреев был ликвидирован вследствие несогласованности действий между силовиками.

"Это как? Как такое в принципе может быть? Какая несогласованность действий, когда речь идет <...> о человеке, наделенном полномочиями со стороны высшей власти и представляющем эту саму власть на международных переговорах", – добавила представитель МИД.

Ранее Захарова, высказываясь об убийстве Киреева, сравнила киевские власти с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

19 января СМИ сообщили, что СБУ ликвидировала Киреева в связи с тем, что он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы. Впоследствии офис президента Украины Зеленского признал убийство переговорщика Киреева ошибкой.

Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киреев был убит вследствие "недостатка координации между силовыми структурами" Украины.

Погиб участник первой украинской делегации на переговорах с Россией – СМИ

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