Захарова заявила, что главе МИД Великобритании предстоит ответить за поддержку Киева

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале сообщила, что главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли предстоит ответить за поддержку киевского режима и неонацизма.

В сообщении она также процитировала представителя британского внешнеполитического ведомства.

"Против меня ввело санкции российское правительство. Хорошо. Если такова цена за поддержку свободы Украины, то я рад быть под санкциями", – заявил Клеверли накануне.

В свою очередь Захарова подчеркнула, что санкции введены за антироссийский курс и персональные ограничения. При этом, по ее словам, ответить за поддержку украинских властей дипломату предстоит в будущем.

14 января стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и начальник Генштаба страны Патрик Сандерс попали в обновленный список персональных санкций РФ.

Среди других лиц, попавших под ответные российские санкции, значатся министр по делам социально-экономического развития регионов Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден и министр без портфеля Назим Захави.

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