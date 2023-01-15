Захарова предложила Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Владимиру Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки, персонажей детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!". Так она отреагировала на решение президента Украины ввести санкции против телеведущей Ангелины Вовк.

"Если теперь уже и Ангелина Вовк (работала в программе "Спокойной ночи, малыши!" с 70-х по 90-е годы. – Прим. ред.) "угрожает национальной безопасности Украины", то ее два подельника и подавно должны быть запрещены", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

При этом Захарова, намекая на то, что Зеленский является марионеткой Запада, допустила, что тот может и не будет трогать кукол, посчитав их своими.

Ранее в воскресенье, 15 января, Владимир Зеленский ввел санкции против 198 человек. Под ограничения, помимо Вовк, подпали режиссер Андрей Кончаловский, бывший посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, а также ряд российских военкоров и журналистов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!