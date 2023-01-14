Глава МИД и начальник Генштаба Британии попали в обновленный стоп-лист РФ

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и начальник Генштаба страны Патрик Сандерс попали в обновленный список персональных санкций РФ. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ответ которой на вопрос о недавнем пополнении стоп-листа опубликован на сайте ведомства.

"Было принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства. В их числе, в частности, министр иностранных дел Великобритании Дж. Клеверли, <...> начальник Генерального штаба П. Сандерс..." – сказала дипломат.

Среди других лиц, попавших под ответные российские санкции, значатся министр по делам социально-экономического развития регионов Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден и министр без портфеля Назим Захави.

Как отметила Захарова, публиковать полный список в российском МИД не видят смысла, поскольку британские власти сами понимают, кто попал стоп-лист. Тем не менее, если разъяснения все же потребуются, то соответствующая информация будет предоставлена.

12 января МИД РФ расширил список персональных санкций в отношении Британии. В стоп-лист попали 36 неназванных лиц, в числе которых члены британского правительства, представители силовых структур, а также журналистский корпус Соединенного Королевства.

Решение принято в связи с антироссийским курсом Лондона, который продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации Москвы и ее изоляции.



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