Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МИД России расширил список персональных санкций в отношении Британии, сообщается на сайте дипведомства. В стоп-лист добавили 36 членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства.

Как указывается в сообщении, такое решение принято в связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации РФ и ее изоляции на международной арене.

В МИД добавили, что Лондон сознательно отказался от конструктивного диалога и в соавторстве с Вашингтоном распространяет лживую информацию о России, а также разжигает русофобию.

В министерстве пообещали, что враждебные действия и агрессивная риторика официальных лиц Великобритании не останутся без адекватного ответа.

В декабре 2022 года правительство Великобритании ввело санкции против 12 представителей старшего командного состава ВС РФ. В числе подпавших под санкции оказались командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский, командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, командующий главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин и другие лица.

До этого санкционные ограничения в отношении российских ведомств ввели власти Канады. В список вошли МИД, СК, ФСИН и другие структуры РФ. В ответ на ограничения со стороны Канады правительство России ввело санкции в отношении 200 ее граждан.



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