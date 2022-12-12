Новая Зеландия ввела санкции против главы Минцифры РФ и 23 представителей СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/PJ Heller

Новая Зеландия ввела очередной пакет санкций в отношении главы Минцифры РФ Максута Шадаева и 23 представителей российских СМИ в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Новой Зеландии Нанаии Махуты.

В список также вошли гендиректор Первого канала Константин Эрнст и ключевые сотрудники российских СМИ, таких как информационные агентства "Инфорос", "Южный фронт" и электронное издание "Фонд стратегической культуры".

Новая Зеландия в настоящее время ввела ограничительные меры, предусматривающие запрет на операции с активами и въезд на территорию, в отношении более чем 1,2 тысячи граждан РФ и Белоруссии.

Ранее власти Канады ввели санкции против российских ведомств, в числе которых оказались МИД, ФСИН, СК, Минюст и ЦИК. Также в отношении РФ были введены санкции за нарушение прав человека. Под санкционные ограничения подпали 33 бывших и действующих российских чиновника высокого ранга, а также 6 организаций.

Как отмечал Владимир Путин, Запад намеренно умножает хаос и обостряет обстановку в мире. Путин рассказал, что Запад использует незаконные экономические и торговые санкции, технологии "цветных революций" для блокирования альтернативных моделей развития и смещения неугодных правительств.

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