Россия отрицает обвинения в "геноциде" на Украине со стороны США – посольство РФ

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Россия категорически отрицает обвинения Соединенных Штатов о признании действий России на Украине "геноцидом", заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов", – говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.

Дипломаты подчеркнули, что американские законодатели обосновывают свою русофобию, "жонглируя формулировками из документов ООН".

В дипмиссии отметили, что США не обращали внимания на страдания жителей Донбасса на протяжении восьми лет, и игнорируют их и сейчас.

Ранее сообщалось, что посла РФ вызывали в МИД Канады из-за позиции России по голодомору. Посол сообщил, что предоставил канадской стороне исторический экскурс о событиях 30-х годов прошлого века.

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