Посла РФ вызывали в МИД Канады из-за позиции России по голодомору

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Власти Канады выразили российскому послу в этой стране Олегу Степанову несогласие с позицией Москвы по голодомору (массовому голоду и гибели крестьян в СССР в 1932–1933 годах). Об этом глава дипмиссии рассказал журналистам по итогам визита в канадское внешнеполитическое ведомство.

Он уточнил, что в министерство его пригласил генеральный директор по международным делам Майкл Бонсер, чтобы донести позицию несогласия с пресс-релизом, который был распространен российским посольством на прошлой неделе.

В пресс-релизе говорилось, что правительство Канады не утруждает себя проверкой исторических фактов и продолжает верить в дезинформацию о целенаправленном голодоморе украинцев.

Степанов сообщил, что со своей стороны предоставил канадской стороне исторический экскурс о событиях 30-х годов прошлого века и разъяснил, что в России никто не отрицает гибель от голода людей, которые проживали на территории Украинской ССР, однако и другие народы в составе СССР стали жертвами этих трагических событий.

"Цинично и бесчеловечно, и неэтично по отношению к памяти погибших приватизировать голодомор как собственно украинскую трагедию", – приводит слова Степанова РИА Новости.

На Украине голод 1932–1933 годов законодательно признан геноцидом украинского народа. Власти Киева называют эти события голодомором. Однако трагедия, которая унесла жизни по меньшей мере 8 миллионов человек, тогда коснулась не только Украины, но и других сельскохозяйственных районов СССР, включая Северный Кавказ, Казахстан, Южный Урал, Западную Сибирь, Поволжье.

Ранее Степанова вызывали в МИД Канады из-за публикации в официальном Twitter-аккаунте посольства, на которой был изображен перечеркнутый радужный флаг. Под картинкой была подпись, что семья – это мужчина, женщина и дети.

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