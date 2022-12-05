Российский посол сообщил об очередном вызове в МИД Канады

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Посла России в Канаде Олега Степанова вызвали в МИД страны. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Вызывают снова сегодня в МИД к 16:00 (00:30 по московскому времени 6 декабря)", – уточнил Степанов.

О причинах вызова Степанова в МИД Канады неизвестно.

До этого Степанов был вызван в канадский МИД 28 ноября. Позже стало известно, что российского посла вызвали в дипломатическое ведомство из-за закона о запрете в России пропаганды ЛГБТ и сопутствующих комментариев дипмиссии по этому поводу.

В ходе посещения министерства иностранных дел Канады российскому послу доложили, что закон о запрете ЛГБТ-пропагады в РФ противоречит универсальным правам человека. Степанов напомнил представителям канадского МИД, что посольство этой страны в Москве неоднократно вывешивало радужные флаги, что в РФ считается нарушением Венской конвенции и проявлением неуважения к обычаям и традициям страны пребывания.

5 декабря Владимир Путин подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропагады в РФ. С момента подписания законопроекта президентом РФ в стране полностью запрещена пропаганда нетрадиционных отношений в соцсетях, СМИ, фильмах и рекламе.

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