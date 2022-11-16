Посол Польши вызван в МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Ранее она предложила Варшаве извиниться после вызова российского посла из-за падения ракеты в Польше, которое, как выяснилось, было "несчастным случаем".

Ракета упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, во вторник, 15 ноября. В результате погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в случившемся Россию. Тем не менее позже президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.



Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой

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