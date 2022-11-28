28 ноября, 19:34Политика
Посол РФ в Оттаве сообщил о вызове в канадский МИД
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Российский посол в Канаде Олег Степанов заявил о вызове в министерство иностранных дел страны.
"Приглашают в 15:30 (23:30 по московскому времени. – Прим ред.)", – сказал он РИА Новости.
До этого канадские средства массовой информации сообщали, что вызов посла РФ в министерство связан с публикациями дипведомства в Twitter на тему проекта о запрете пропаганды ЛГБТ. Их в МИД сочли атакой на ценности государства – принятие и толерантность.
24 ноября Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Уточнялось, что за нарушение действующего закона предполагается административное наказание.
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