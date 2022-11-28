МИД России вызвал посла Норвегии в связи с арестом граждан в стране

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

МИД России вызвал посла Норвегии Роберта Квиле в связи с арестом граждан РФ в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В беседе с дипломатом МИД РФ уточнил о недопустимости практик задержания российских граждан за якобы незаконное использование беспилотных летательных аппаратов на территории Норвегии.

"Отметили, что приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия", – говорится в сообщении.

Ранее норвежская прокуратура предъявила обвинение российскому бизнесмену Андрею Якунину. Предпринимателя обвинили за использование дрона на территории Шпицбергена в период с 3 августа по 6 сентября 2022 года.

Обвинение связано с нарушением закона о санкциях, которые запрещают гражданам РФ использовать беспилотники на территории Норвегии. Рассмотрение дела Якунина судом было запланировано на 29 ноября.



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