Посла РФ в Кишиневе вызвали в МИД из-за отключения электроэнергии в Молдавии

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД страны в связи с отключением электроэнергии в республике. Об этом сообщает ТАСС.

"(Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай. – Прим. ред.) Попеску настоятельно потребовал вызвать в МИД посла России в Республике Молдова", – заявили в ведомстве.

Российскому послу планируют выразить протест в связи с бомбардировками инфраструктурных объектов Украины, которые повлекли за собой сбои поставок энергии в Молдавию.

Ранее вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил о перебоях с электроснабжением в стране.

Отключения энергии фиксируются сразу в нескольких регионах республики. Проблемы затронули и столицу страны, Кишинев – в городе не работают светофоры, остановились троллейбусы.

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