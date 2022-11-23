Три энергоблока Южно-Украинской АЭС аварийно остановлены – СМИ

Фото: официальный сайт Южно-Украинского энергокомплекса

Три энергоблока Южно-Украинской атомной электростанции были аварийно остановлены. Об этом сообщает украинское издание "Думская".

Аварийный режим работы введен и на Ровенской АЭС. В качестве причины отключений названо резкое падение потребления электроэнергии в стране.

От энергосистемы также отключена Хмельницкая атомная электростанция. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гамалий.

В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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