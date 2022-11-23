Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и Запорожье частично остались без света – СМИ

Фото: телеграм-канал "Киевский Движ | Новости"

Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Город Луцк на западе Украины, который является областным центром Волынской области, также частично лишился света.

Ранее воздушную тревогу объявили по всей Украине. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ. Затем мэр города Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По его словам, некоторые районы города оказались обесточены.

Кличко сообщил, что позднее в разных районах Киева прогремело еще несколько взрывов. К местам разрыва снарядов направили врачей и спасателей. Местные СМИ сообщают, что в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Ранее Кличко призвал жителей Киева готовиться к худшему сценарию с энергоснабжением и отоплением в зимний период. Он подчеркнул, что власти вынуждены отключать электричество в отдельных районах города каждые несколько часов, чтобы не перегружать систему.

До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что ракетные удары со стороны РФ привели к выходу из строя около половины объектов критической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что Украина нуждается в помощи ЕС в поставках энергетического оборудования и финансирования для покупки газа и других ресурсов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

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