Премьер Украины заявил о выводе из строя почти половины энергосистемы страны

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В результате ракетных ударов со стороны России из строя вышло порядка 50% объектов энергетической инфраструктуры Украины, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом сообщает РИА Новости.

"Только на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", – сказал он.

По словам премьера, в связи с этим Украине необходима дополнительная поддержка Евросоюза по части поставок энергетического оборудования и финансирования для покупки газа и других ресурсов.

Ранее СМИ сообщили, что власти Украины столкнулись с нехваткой генераторов, пневмораспределителей и труб для восстановления энергетической инфраструктуры страны. По данным источников, в связи с этим Киев затребовал дополнительную помощь у западных партнеров.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. В результате ударов были повреждены 15 важных объектов. В офисе президента Украины оценивают ситуацию с энергоснабжением в стране как критическую.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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