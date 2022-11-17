11:44Политика
В Киеве сообщили о повреждении объектов инфраструктуры при взрывах в Днепропетровске
Фото: ТАСС/Анна Марченко
Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении двух объектов инфраструктуры после взрывов в Днепропетровске.
"Только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта", – написал Тимошенко в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в настоящее время спасатели ликвидируют последствия ударов.
О повреждении объекта инфраструктуры также сообщил глава администрации Одесской области Максим Марченко. Он предупредил, что существует угроза массированного ракетного удара по территории всей страны.
17 ноября сигналы воздушной тревоги прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сообщалось, что в результате ударов, нанесенных ВС РФ 15 ноября, были повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины.
РФ начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Взрывы произошли в Киеве и Киевской области – СМИ
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