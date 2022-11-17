В Киеве сообщили о повреждении объектов инфраструктуры при взрывах в Днепропетровске

Фото: ТАСС/Анна Марченко

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении двух объектов инфраструктуры после взрывов в Днепропетровске.

"Только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта", – написал Тимошенко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в настоящее время спасатели ликвидируют последствия ударов.

О повреждении объекта инфраструктуры также сообщил глава администрации Одесской области Максим Марченко. Он предупредил, что существует угроза массированного ракетного удара по территории всей страны.

17 ноября сигналы воздушной тревоги прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что в результате ударов, нанесенных ВС РФ 15 ноября, были повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины.

РФ начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Взрывы произошли в Киеве и Киевской области – СМИ

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