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10:28

Политика

Взрывы произошли в Днепропетровске – СМИ

Фото: AP Photo/Leo Correa

Взрывы произошли в Днепропетровске, работают системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Так, о том, что слышны взрывы, сообщает издание "Общественное". А по данным агентства УНИАН, предварительно, сработала система ПВО.

В четверг, 17 ноября, воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что в результате российских ударов, нанесенных 15 ноября, были повреждены 15 объектов украинской энергетической инфраструктуры. По словам замглавы офиса президента страны Кирилла Тимошенко, ситуация с энергоснабжением на Украине оценивается как критическая.

РФ начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту.

Взрывы произошли в Киеве и Киевской области – СМИ

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