В офисе Зеленского заявили о повреждении 15 объектов энергоинфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале заявил, что во вторник, 15 ноября, более 90 ракет ударили по Украине, повредив около 15 объектов энергетической инфраструктуры.

В результате, подчеркнул он, была отключена электроэнергия во многих городах страны.

В свою очередь, Владимир Зеленский сообщил, что на Украине произошло 85 ракетных атак.

"85 ракетных ударов нанесено по Украине, по нашим городам, в большинстве своем – по энергетической инфраструктуре", – поделился украинский лидер.

Зеленский предупредил, что скоро могут случиться еще порядка 20 взрывов.

Ранее в украинской прессе поступила информация, что в Киеве произошли взрывы. В самом городе и по области объявлена воздушная тревога, работают системы ПВО.

Компания "ДТЭК" объявила о введении экстренных отключений света в украинской столице. В связи с этим власти Украины заявили, что обстановка с энергоснабжением в государстве стала критической.

Тимошенко выразил мнение, что атака по инфраструктуре Украины случилась из-за выступления Зеленского на саммите G20, который проходит в Индонезии 15–16 ноября.

Во время своей речи украинский лидер заявил, что возвращение к Минским соглашениям невозможно. По его словам, Киеву необходимо предоставить новые гарантии безопасности.

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