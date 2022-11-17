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Власти Одесской области сообщили о взрыве на объекте инфраструктуры
Фото: ТАСС/Стрингер
В Одесской области на одном из объектов инфраструктуры произошел взрыв, сообщил глава обладминистрации Максим Марченко в своем телеграм-канале.
"Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины", – написал Марченко.
Он призвал жителей Одесской области не покидать укрытия.
В четверг, 17 ноября, воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Между тем украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли в Днепропетровске. Там работают системы противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее сообщалось, что в результате российских ударов, нанесенных 15 ноября, были повреждены 15 объектов украинской энергетической инфраструктуры. По словам замглавы офиса президента страны Кирилла Тимошенко, ситуация с энергоснабжением на Украине оценивается как критическая.
РФ начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту.
Взрывы произошли в Киеве и Киевской области – СМИ
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