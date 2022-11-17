Власти Одесской области сообщили о взрыве на объекте инфраструктуры

Фото: ТАСС/Стрингер

В Одесской области на одном из объектов инфраструктуры произошел взрыв, сообщил глава обладминистрации Максим Марченко в своем телеграм-канале.

"Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины", – написал Марченко.

Он призвал жителей Одесской области не покидать укрытия.

В четверг, 17 ноября, воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Между тем украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли в Днепропетровске. Там работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что в результате российских ударов, нанесенных 15 ноября, были повреждены 15 объектов украинской энергетической инфраструктуры. По словам замглавы офиса президента страны Кирилла Тимошенко, ситуация с энергоснабжением на Украине оценивается как критическая.

РФ начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту.



Взрывы произошли в Киеве и Киевской области – СМИ

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