Зеленский заявил об открытии на Украине более 4 тыс "пунктов несокрушимости"

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об открытии в стране более 4 тысяч "пунктов несокрушимости", где граждане в условиях длительных отключений электроэнергии могут получить базовые услуги и приобрести товары первой необходимости.

"Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей – "пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше", – цитирует украинского лидера РИА Новости.

Зеленский пояснил, что пункты развернут в зданиях областных и районных администраций, школ и МЧС. В них граждане бесплатно и в любое время суток смогут набрать воды, воспользоваться электричеством, интернетом и мобильной связью, а также узнать, где работает ближайшая автозаправочная станция. Кроме того, в каждом пункте будут работать банковское отделение, магазин и аптека.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что ракетные удары со стороны РФ привели к выходу из строя около половины объектов критической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что Украина нуждается в помощи ЕС в поставках энергетического оборудования и финансирования для покупки газа и других ресурсов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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