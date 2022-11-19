Глава ДТЭК призвал украинцев покинуть страну в целях экономии энергии

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Генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко призвал жителей страны покинуть территорию в целях экономии энергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Если жители смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для энергосистемы", – заявил Тимченко.

По его словам, подобная мера, в том числе позволит сэкономить электричество для больниц, в которых находятся раненые солдаты ВСУ.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что ракетные удары со стороны РФ привели к выходу из строя около полвины объектов критической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что Украина нуждается в помощи ЕС в поставках энергетического оборудования и финансирования для покупки газа и других ресурсов.

До этого глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о разрушении объекта инфраструктуры, который частично снабжал электричеством Херсонскую и Николаевскую области. Тогда, по его словам, власти решали вопрос о поставках электроэнергии в Херсонскую область.

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