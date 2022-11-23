Кличко заявил о поражении энергетического объекта в Киеве

Фото: телеграм-канал "Віталій Кличко"

В результате нового обстрела Киева со стороны России пострадал инфраструктурный объект, некоторые районы города оказались обесточены. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кличко, позднее в разных районах Киева прогремело еще несколько взрывов. К местам разрыва снарядов направили врачей и спасателей.

"В некоторых районах Киева нет света. Энергетики сообщают об экстренных отключениях", – сказал он.

Ранее Кличко призвал жителей Киева готовиться к худшему сценарию с энергоснабжением и отоплением в зимний период. Он подчеркнул, что власти Киева вынуждены отключать электричество в отдельных районах города каждые несколько часов, чтобы не перегружать систему.

До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что ракетные удары со стороны РФ привели к выходу из строя около половины объектов критической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что Украина нуждается в помощи ЕС в поставках энергетического оборудования и финансирования для покупки газа и других ресурсов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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