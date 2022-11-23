Вице-премьер Молдавии сообщил о массовых перебоях с электроснабжением в стране

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Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил о перебоях с электроснабжением в стране, передает ТАСС.

"Из-за ситуации с энергетической системой Украины за последний час у нас по всей территории страны наблюдаются массовые отключения электроэнергии", – заявил политик.

Спыну уточнил, что без электроэнергии остались несколько районов Молдавии, а также столица страны Кишинев. Так, в городе остановились троллейбусы и не работают светофоры. Возникают перебои со связью, передает РИА Новости.

Восстановлением инфраструктуры заняты специалисты "Молдэлектрики".

О перебоях с электричеством также сообщили СМИ Приднестровья.

Ранее в украинских источниках рассказали об отключении электроснабжения в Киеве, Харькове, Хмельницком и некоторых других регионах страны. Частично света лишился также областной центр Волынской области – город Луцк.

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