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Вице-премьер Молдавии сообщил о массовых перебоях с электроснабжением в стране
Фото: depositphotos/luckyuran
Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил о перебоях с электроснабжением в стране, передает ТАСС.
"Из-за ситуации с энергетической системой Украины за последний час у нас по всей территории страны наблюдаются массовые отключения электроэнергии", – заявил политик.
Спыну уточнил, что без электроэнергии остались несколько районов Молдавии, а также столица страны Кишинев. Так, в городе остановились троллейбусы и не работают светофоры. Возникают перебои со связью, передает РИА Новости.
Восстановлением инфраструктуры заняты специалисты "Молдэлектрики".
О перебоях с электричеством также сообщили СМИ Приднестровья.
Ранее в украинских источниках рассказали об отключении электроснабжения в Киеве, Харькове, Хмельницком и некоторых других регионах страны. Частично света лишился также областной центр Волынской области – город Луцк.
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