Число оставшихся без электричества в Курской области увеличилось почти до 18 тысяч

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Порядка 18 тысяч жителей остались без электричества после ледяного дождя, прошедшего в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

"Непогода привела к нарушению электроснабжения. Без света остались более 17 800 жителей", – сообщили местные власти.

Без электричества остались потребители, проживающие в Касторенском, Курском, Обоянском, Щигровском, Мантуровском, Суджанском, Льговском, Глушковском, Горшеченском, Тимском и Беловском районах.

В настоящее время последствия непогоды в регионе ликвидируют 74 бригады энергетического сектора.

Ранее сообщалось, что последствия непогоды затронули около тысячи жителей региона. По информации местных властей, электроснабжение в городе планировали восстановить в течение двух часов.

До этого шквалистый ветер в Саратове привел к падению деревьев, остановок общественного транспорта и обрыву линий электропередачи. В связи с непогодой в городе усилили работу коммунальных служб.

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