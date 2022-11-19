17:36Происшествия
Около тысячи жителей Курской области остались без электричества после ледяного дождя
Фото: телеграм-канал "Курская область"
Около тысячи жителей Курской области остались без электричества после ледяного дождя. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Курской области.
Без электричества остались потребители, проживающие в населенных пунктах Обоянского, Беловского, Льговского и Конышевского районов.
"Ремонтные бригады работают. Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов", – сообщили местные власти.
До этого в жилом доме в городе Тымовское Сахалинской области произошел взрыв газа. Как сообщили позже, в результате происшествия погибли 8 человек. Еще 7 жителей пострадали.
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