Фото: телеграм-канал "Курская область"

Около тысячи жителей Курской области остались без электричества после ледяного дождя. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Курской области.

Без электричества остались потребители, проживающие в населенных пунктах Обоянского, Беловского, Льговского и Конышевского районов.

"Ремонтные бригады работают. Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов", – сообщили местные власти.

До этого в жилом доме в городе Тымовское Сахалинской области произошел взрыв газа. Как сообщили позже, в результате происшествия погибли 8 человек. Еще 7 жителей пострадали.

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